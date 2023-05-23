



В Польше на жилой дом рухнул "странный предмет"

В польском Ракове в Великопольском воеводстве на крышу жилого дома рухнул "странный предмет".



По данным RMF FM, это произошло еще 4 апреля, но инцидент получил огласку лишь сегодня.



Этот предмет пробил крышу жилого дома насквозь. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.



"Образовалась такая дырка, будто ее оставила какая-то бомба. Она была примерно метр на 70 см", – рассказал житель дома.



Очевидцы рассказали, что подозрительный предмет, рухнувший на дом, напоминал разломившуюся напополам часть чугунного круга. Вес одного из найденных элементов оценивается примерно в два кг.



Прокуратура приступила к расследованию. Службы, расследующие инциденты в гражданской и военной авиации, опровергли информацию о том, что это могло быть компонентом самолета.



В свою очередь, Польское агентство аэронавигационных услуг проинформировало, что в момент, когда предмет рухнул на крышу, над Раковом пролетал самолет, следовавший в Ирландию. Тем не менее, при проверке воздушного судна установили, что никакие компоненты от него не отвалились. А военная полиция в ответ на инцидент решила, что не имеет компетенции вести расследование. Рассматривается нестандартная версия о том, что это была часть сельхоз машины, однако каким образом она могла упасть с неба, никто объяснить не может.