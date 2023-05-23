Новости » Происшествия
В Польше на жилой дом рухнул "странный предмет"
23.05.2023 13:52 Алина Груднева

В Польше на жилой дом рухнул "странный предмет"

В польском Ракове в Великопольском воеводстве на крышу жилого дома рухнул "странный предмет".

По данным RMF FM, это произошло еще 4 апреля, но инцидент получил огласку лишь сегодня.

Этот предмет пробил крышу жилого дома насквозь. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

"Образовалась такая дырка, будто ее оставила какая-то бомба. Она была примерно метр на 70 см", – рассказал житель дома.

Очевидцы рассказали, что подозрительный предмет, рухнувший на дом, напоминал разломившуюся напополам часть чугунного круга. Вес одного из найденных элементов оценивается примерно в два кг.

Прокуратура приступила к расследованию. Службы, расследующие инциденты в гражданской и военной авиации, опровергли информацию о том, что это могло быть компонентом самолета.

В свою очередь, Польское агентство аэронавигационных услуг проинформировало, что в момент, когда предмет рухнул на крышу, над Раковом пролетал самолет, следовавший в Ирландию. Тем не менее, при проверке воздушного судна установили, что никакие компоненты от него не отвалились. А военная полиция в ответ на инцидент решила, что не имеет компетенции вести расследование. Рассматривается нестандартная версия о том, что это была часть сельхоз машины, однако каким образом она могла упасть с неба, никто объяснить не может.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы