



В Петербурге похитили и изнасиловали шеф-повара: подробности

Стали известны подробности шокирующего инцидента, который произошел в Санкт-Петербурге.



22-летний шеф-повар, работающий в одном из ресторанов города, сообщил в полицию о том, что был похищен и изнасилован. Издание "Фонтанка" сообщило, что пострадавший является уроженцем Таджикистана. Он приехал в Россию после совершеннолетия, у него имеется вид на жительство в стране.



Молодой человек сообщил полиции, что был похищен около полуночи на проспекте Стачек. Его посадили в автомобиль, "набитый" людьми. В машине ему закрыли лицо футболкой, привезли на неизвестную автомойку, где ограбили и, угрожая ножом, подвергли групповому изнасилованию.



Потерпевший рассказал, что насильников было шестеро.



Отпустили мужчину только на следующий день после преступления. Он лишился смартфона, рюкзака, паспорта и 50 тысяч рублей.