



В Пентагоне отчитались об ударах по объектам хуситов

Американские военные и силы международной коалиции уничтожили более 25 ракетных установок йеменских хуситов с 11 января.



Такое заявление сделал представитель Пентагона Патрик Райдер.



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"С 11 января американские военные уничтожили, или повредили свыше 25 пусковых установок и более 20 ракет йеменского движения "Ансар Аллах", - отметил он.



По словам Райдера, удары по объектам хуситов были эффективными. Среди прочего, были поражены места базирования беспилотников, радаров, средств воздушного наблюдения и склады оружия.