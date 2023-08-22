



В Пакистане дети застряли в подъемнике на высоте 274 метра над землей

Во вторник восемь человек, в том числе шесть школьников, оказались в ловушке в неисправном кресельном подъемнике на севере Пакистана. Как пишет агентство Reuters, для их спасения был отправлен военный вертолет.



Дети, которые оказались в затруднительном положении примерно с 6 часов утра по местному времени, использовали кресельный подъемник, чтобы добраться до школы в горном районе Баттаграма, примерно в 200 километрах к северу от Исламабада.



"В кресельном подъемнике оборвался трос, в результате чего люди оказались в ловушке на высоте 274 метра над землей", - говорится в заявлении Национального управления по борьбе со стихийными бедствиями Пакистана.



В сообщении говорится, что армейский вертолет был переброшен в этот район для спасательной операции после того, как попытки устранить неисправность не увенчались успехом.





