



В ООН подсчитали число покинувших свой дом в Судане с начала боев

В ходе боевых действий в Судане, которые длятся уже более двух недель, свои дома покинули более 330 тысяч человек.



Такую статистика предоставила ООН.



По данным организации, более 100 тысяч человек из этого числа бежали за границу.



Агентство ООН по делам беженцев считает, что более 800 тысяч человек потенциально могут бежать в соседние страны из-за продолжающегося конфликта между армией и военизированной группировкой.



По данным Международной организации ООН по миграции, около 334 тысяч человек стали внутренне перемещенными лицами в результате боевых действий.



"По оценкам, более 100 000 беженцев входят в число тех, кто в настоящее время бежал из Судана в соседние страны", — сказала журналистам в Женеве представитель УВКБ ООН Ольга Саррадо.



По ее словам, около 72%, примерно 240 тысяч новых внутренних перемещений были зарегистрированы только в Западном и Южном Дарфуре.

