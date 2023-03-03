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В оккупированном Енакиево упал "неизвестный" военный самолет
03.03.2023 15:09 Раиса Вовк

В оккупированном Енакиево упал "неизвестный" военный самолет

Во временно оккупированном Енакиево Донецкой области упал военный самолет. Предварительно, пилоты успели катапультироваться. Об этом сообщает местное издание "Новости Донбасса".

"В подконтрольном РФ Енакиево сообщают о падении самолета - вероятно, речь идет о Су-34", - говорится в сообщении.

Между тем, в сети публикуют последствия падения самолета. Как рассказывают очевидцы, оба пилота успели катапультироваться. Кому принадлежит самолет, пока неизвестно.

Тем временем самопровозглашенный "мэр" оккупированного города подтвердил падение самолета и призвал жителей "перейти в укрытие".
 

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