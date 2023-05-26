



В оккупированном Бердянске ночью громыхало. У РФ стало меньше С-300. Видео

Ночью 26 мая жители временно оккупированного Бердянска Запорожской области слышали сильные взрывы. Судя по опубликованным в местных Telegram-каналах фото и видео, после взрыва над портовым городом поднимался густой столб дыма и возник сильный пожар.



В Бердянской городской военной администрации сообщили, что оккупанты потеряли некоторое количество установок ПВО С-300.



"Оккупанты не досчитались установок С-300. Благодарим наших воинов! Еще один шаг к освобождению Бердянска", - говорится в сообщении ГВА.





По предварительной информации, в Бердянске поражены склады с БК и горюче-смазочными материалами. По неподтвержденным данным, есть потери среди военнослужащих РФ.





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Напомним, временно оккупированный Бердянск Запорожской области расположен на побережье Азовского моря и с самого начала полномасштабного вторжения России находится под контролем оккупантов. Войска РФ используют город и его портовую инфраструктуру для переброски войск, техники, а также для собственного снабжения. Кроме того, через него вывозится захваченная сельхозпродукция.



В марте прошлого года ВСУ ударили по базе врага в морском порту временно оккупированного Бердянска. В результате операции крупные российские десантные корабли "Орск", "Цезарь Кунников", "Новочеркасск" получили повреждения, а "Саратов" был уничтожен, напоминает РБК-Украина. Кроме того, 21 мая украинские военные поразили штаб российской армии во временно оккупированном Бердянске Запорожской области. Россияне утверждают, что ВСУ применили дальнобойные ракеты Storm Shadow.