



В Москве задержана пара за запуск шаров с символикой легиона "Свобода России"

Полиция задержала в Москве супружескую пару по подозрению в запуске бело-голубых шаров в поддержку Легиона "Свобода России".



Об этом сообщают местные СМИ.



Шары заметили над столичным районом Чертаново и возле МГУ. Запуск состоялся во время рейда военного подразделения в Белгородской области.



Уточняется, что потенциальных подозреваемых выследили по видео. Супружеская пара приехала в Чертаново на автомобиле. Подозреваемыми оказались 34-летний Дмитрий Г. из белорусского Гомеля и его супруга Юлия.



