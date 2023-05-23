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В Москве задержана пара за запуск шаров с символикой легиона "Свобода России"
23.05.2023 16:52 Алина Груднева

В Москве задержана пара за запуск шаров с символикой легиона "Свобода России"

Полиция задержала в Москве супружескую пару по подозрению в запуске бело-голубых шаров в поддержку Легиона "Свобода России".

Об этом сообщают местные СМИ.

Шары заметили над столичным районом Чертаново и возле МГУ. Запуск состоялся во время рейда военного подразделения в Белгородской области.

Уточняется, что потенциальных подозреваемых выследили по видео. Супружеская пара приехала в Чертаново на автомобиле. Подозреваемыми оказались 34-летний Дмитрий Г. из белорусского Гомеля и его супруга Юлия.

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