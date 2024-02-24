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В Москве вспыхнул ангар завода авиаконструктора Сухого
24.02.2024 11:25 Алина Груднева

В Москве вспыхнул ангар завода авиаконструктора Сухого

Днем, 24 февраля, в Москве загорелся ангар завода авиаконструктора Сухого.

Соответствующее видео распространили российские паблики.

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Из ангара валит густой дым. Информация о пострадавших и причинах пожара уточняется.

Речь идет о предприятии, которое занимается разработкой, производством, маркетингом, обучением летного персонала, а также обслуживанием боевых и гражданских самолетов. 

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