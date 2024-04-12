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В Москве подорвали авто с бывшим сотрудником СБУ, перешедшим на сторону РФ
12.04.2024 15:53 Раиса Вовк

В Москве подорвали авто с бывшим сотрудником СБУ, перешедшим на сторону РФ

В пятницу, 12 апреля, на севере Москвы взорвалась машина, водитель получил травмы. По данным СМИ, автомобиль принадлежал бывшему сотруднику Службы безопасности Украины Василию Прозорову. 

Он оказался владельцем автомобиля Toyota Land Cruiser Prado, в котором произошел взрыв на Коровинском шоссе в Москве, сообщает источник в оперативных службах РФ. Ранее об этом же сообщили анонимные телеграм-каналы.

Взрыв произошел, когда мужчина завел машину. Он получил травму ноги, его госпитализировали.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело "в связи с инцидентом, произошедшим на Коровинском шоссе в городе Москве, в результате которого поврежден автомобиль и пострадал его владелец". По какой именно статье заведено дело, не уточняется.

Василий Прозоров - бывший сотрудник Службы безопасности Украины. Он получил известность в марте 2019 года, после того как дал в России пресс-конференцию и сообщил, что с 2014 года и вплоть до своей отставки в 2018 году "по идеологическим мотивам" сотрудничал с Россией.

После этого СБУ опубликовала  на своей странице в Facebook заявление, где говорится: "Пропивши честь офицера, Прозоров решил торговать совестью и военной присягой, найдя у ФСБ РФ "достойных" покупателей. Однако этот урод должен помнить про судьбу Иуды. Дело лишь за временем". 

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