



В Москве подорвали авто с бывшим сотрудником СБУ, перешедшим на сторону РФ

В пятницу, 12 апреля, на севере Москвы взорвалась машина, водитель получил травмы. По данным СМИ, автомобиль принадлежал бывшему сотруднику Службы безопасности Украины Василию Прозорову.



Он оказался владельцем автомобиля Toyota Land Cruiser Prado, в котором произошел взрыв на Коровинском шоссе в Москве, сообщает источник в оперативных службах РФ. Ранее об этом же сообщили анонимные телеграм-каналы.



Взрыв произошел, когда мужчина завел машину. Он получил травму ноги, его госпитализировали.



Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело "в связи с инцидентом, произошедшим на Коровинском шоссе в городе Москве, в результате которого поврежден автомобиль и пострадал его владелец". По какой именно статье заведено дело, не уточняется.



Василий Прозоров - бывший сотрудник Службы безопасности Украины. Он получил известность в марте 2019 года, после того как дал в России пресс-конференцию и сообщил, что с 2014 года и вплоть до своей отставки в 2018 году "по идеологическим мотивам" сотрудничал с Россией.



После этого СБУ опубликовала на своей странице в Facebook заявление, где говорится: "Пропивши честь офицера, Прозоров решил торговать совестью и военной присягой, найдя у ФСБ РФ "достойных" покупателей. Однако этот урод должен помнить про судьбу Иуды. Дело лишь за временем".