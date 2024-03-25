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В Москве эвакуированы сотни человек из больницы из-за бомбы
25.03.2024 12:30 Алина Груднева

В Москве эвакуированы сотни человек из больницы из-за бомбы

Днем, 25 марта, в Москве из-за угрозы взрыва экстренно эвакуировали 700 человек из больницы, где проходят лечение пострадавшие в результате теракта в "Крокус Сити Холле".

По данным российских пабликов, речь идет о Национальном медико-хирургическом центре им. Пирогова.

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Утром поступило сообщение о минировании медицинского учреждения. Утверждалось, что на нескольких этажах спрятаны четыре рюкзака с самодельными взрывными устройствами с таймером, установленным на 40 минут.

В настоящее время саперы проводят проверку. Информация о бомбе проверяется.
 

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