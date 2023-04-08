



В Молдове перевернулся автобус, ехавший в Украину

В субботу, 8 апреля, в Молдове перевернулся автобус, который ехал в украинскую столицу.



По данным местной полиции, в салоне автобуса находился 21 человек.



Транспортное средство, следовавшее из Кишинева в Киев, перевернулось на трассе Бельцы-Дрокия.



Из 21 человека, находившихся в салоне, девять были доставлены в больницу с травмами разной степени тяжести.



По предварительной версии, водитель автобуса не справился с управлением, в результате чего транспортное средство врезалось в дерево и вылетело в кювет. К счастью, обошлось без погибших.

