



В Молдове дали 15 лет лидеру пророссийской партии “Шор”



Апелляционная палата Молдовы вынесла приговор лидеру пророссийской партии “Шор” Илану Шору. Его приговорили к 15 годам тюрьмы с конфискацией имущества. Об этом заявила глава парламентской юридической комиссии Олеся Стамате, пишет NewsMaker.



Стамате не уточнила, о каком именно деле идет речь, но отметила, что решение окончательное.



“Правосудие наконец-то победило в нашей стране. Апелляционная палата приговорила Шора к 15 годам заключения. Где бы он ни отбывал наказание, в Израиле или Молдове все арестованное имущество теперь конфискуют в пользу государства – это 250 миллионов долларов”, – заявила она.



В 2014 году из трех банков Молдовы исчез миллиард долларов. Для Молдовы это составляло примерно 12% ВВП того времени. Следствие считает, что деньги из банков вывели благодаря мошеннической схеме, а организовал ее именно Илан Шор. В 2015 году Илана Шора осудили по делу о краже этого миллиарда. Ему грозило до 7,5 года заключения за мошенничество и отмывание денег. Суд постановил, что приговор не вступит в силу, пока не станет окончательным. Дело было на рассмотрении в Апелляционной палате Кишинева. В 2019 году Илан Шор скрылся из страны. По неподтвержденной информации, он скрывается в Израиле.



В октябре 2022 года партию “Шор” внесли в санкционный список США как движение, связанное с Иларом Шором, попавшим под санкции США за организацию беспорядков с целью воспрепятствовать демократическому развитию Молдовы.