



В Марокко из-за землетрясения повреждены две исторические синагоги

В исторической части Марракеша, которая является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, из-за землетрясения повреждены две синагоги.



Об этом в интервью газете The Jerusalem Post рассказал раввин Дорон Данино, который находился во время стихийного бедствия в марокканской столице.



По его словам, значительные повреждения получила синагога "Аль-Фасейн", в которой он проводил богослужение.



Также раввин посетил службу в синагоге "Слат аль-Азама", где заметил частичные повреждения. Это историческое здание, предположительно, было основано евреями-сефардами, бежавшими из Испании в 1492 году. На территории находятся Еврейский музей и Еврейский центр. Архитектура сочетает в себе традиционный марокканский риад и элегантную мозаику зеллидж. Синагогу реконструировали в 1950-х годах, добавив отдельную секцию для женщин.



Вспоминая о самом моменте землетрясения, во время которого он находился в старой части города, раввин сказал, что здания вокруг начали обрушиваться. "Интересно, что новые районы, судя по всему, лучше пережили землетрясение", - отметил он.