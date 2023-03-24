



В Кирьят-Ата зверски убита молодая женщина

В пятницу, 24 марта, в Кирьят-Ата убили 29-летнюю женщину.



Прибывшие на вызов медики MDA пытались провести ей искусственное дыхание и сердечно-легочную реанимацию. В конечном итоге, они были вынуждены констатировать смерть молодой женщины.



По факту ее смерти начато расследование. Женщина была зарезана. Ей нанесли множественные ножевые ранения.



Полиция начала разыскивать мужа погибшей по подозрению в причастности к убийству. Позже подозреваемый, 39-летний житель Кирьят-Ата, сдался. Его отправили на допрос.