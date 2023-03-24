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В Кирьят-Ата зверски убита молодая женщина
24.03.2023 22:32 Алина Груднева

В Кирьят-Ата зверски убита молодая женщина

В пятницу, 24 марта, в Кирьят-Ата убили 29-летнюю женщину.

Прибывшие на вызов медики MDA пытались провести ей искусственное дыхание и сердечно-легочную реанимацию. В конечном итоге, они были вынуждены констатировать смерть молодой женщины.

По факту ее смерти начато расследование. Женщина была зарезана. Ей нанесли множественные ножевые ранения.

Полиция начала разыскивать мужа погибшей по подозрению в причастности к убийству. Позже подозреваемый, 39-летний житель Кирьят-Ата, сдался. Его отправили на допрос.

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