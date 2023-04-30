



В Калифорнии ликвидирован масштабный пожар: выгорело 32 гектара леса

Через пять недель после последнего сильного дождя и снега в Калифорнии, пожарные уже начали укрощать первый крупный лесной пожар, который в этом году был локализован в труднодоступных предгорьях к востоку от Лос-Анджелеса, сообщает Reuters.



По данным Лесной службы США, пожар выпалил около 32 гектара кустарников и травы в Национальном лесу Сан-Бернардино.



Пожар не представлял непосредственной угрозы населенным пунктам, поскольку горела только местность в глубине леса, сообщила представитель агентства Лин Силиет. Причины пожара выясняются.



Пожар был небольшим по сравнению с масштабными пожарами, которые стали более частыми и интенсивными за последние годы.



Однако это был первый пожар в сезоне 2023 года площадью 40 гектар. Этот факт может свидетельствовать о потенциальных экстремальных пожарах этим летом и осенью. Эксперты предупреждают, что обильные осадки этой зимой повлекли за собой бурный рост травы и кустарников, которые к лету высохнут и будут гореть.



Однако избыток осадков также увеличил содержание влаги в кустарниках и деревьях, что сделало их более огнестойкими в краткосрочной перспективе и помогло предотвратить наступление пожароопасного сезона.



Синоптики говорят, что тенденция к потеплению ускорила весеннюю оттепель после ряда тихоокеанских штормов, накрывших Калифорнию по проливным дождям и горным снегом с конца декабря до конца марта.



