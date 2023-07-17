



В Каире обрушился жилой дом, есть погибшие

В результате трагедии, которая произошла на севере египетской столицы, погибли по меньшей мере восемь человек.



В понедельник, 17 июля, в Каире обрушился четырехэтажный жилой дом. В результате инцидента восемь человек погибли и еще несколько получили ранения, сообщило издание Egypt Today.



Трагедия произошла на улице Маккави в районе Хадаек-эль-Кобба в северной части столицы Египта.



На месте происшествия идет разбор завалов. Пострадавшие госпитализированы.



Причины обрушения дома пока не уточняются.



