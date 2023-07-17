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В Каире обрушился жилой дом, есть погибшие
17.07.2023 14:02 Ирина Демьянова

В Каире обрушился жилой дом, есть погибшие

В результате трагедии, которая произошла на севере египетской столицы, погибли по меньшей мере восемь человек.
 
В понедельник, 17 июля, в Каире обрушился четырехэтажный жилой дом. В результате инцидента восемь человек погибли и еще несколько получили ранения, сообщило издание Egypt Today.
 
Трагедия произошла на улице Маккави в районе Хадаек-эль-Кобба в северной части столицы Египта.
 
На месте происшествия идет разбор завалов. Пострадавшие госпитализированы.
 
Причины обрушения дома пока не уточняются.

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