В Израиле расследуют загадочную гибель птенцов редкой птицы
В Израиле начали расследование загадочной гибели около тысячи птенцов карликовой чайки, находящейся под угрозой исчезновения.
Об этом говорится в совместном заявлении Общества защиты природы и Управления природы и парков.
"Около тысячи птенцов чаек погибли за последние несколько дней по неизвестной причине", — сказано в заявлении.
Птенцы обитали в колонии в северной части местного совета Атлит. Часть погибших принадлежала к карликовым чайкам, вторая часть - крачкам.
"Эта внезапная смерть означает отмену сезона гнездования двух видов чаек, находящихся под угрозой исчезновения в Израиле", — отметили в заявлении.
כאלף אפרוחים נמצאו מתים בימים האחרונים בחוף בעתלית. תמותה זו מחסלת את עונת הקינון של האפרוחים האלו, השייכים למין שחפיות הים, ונמצאים בסכנת הכחדה בישראל— כאן חדשות (@kann_news) June 28, 2023
(מיכל וסרמן)
צילום: ד"ר יוסף כיאט pic.twitter.com/nzUAnJ98iF