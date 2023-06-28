



В Израиле расследуют загадочную гибель птенцов редкой птицы

В Израиле начали расследование загадочной гибели около тысячи птенцов карликовой чайки, находящейся под угрозой исчезновения.



Об этом говорится в совместном заявлении Общества защиты природы и Управления природы и парков.



"Около тысячи птенцов чаек погибли за последние несколько дней по неизвестной причине", — сказано в заявлении.



Птенцы обитали в колонии в северной части местного совета Атлит. Часть погибших принадлежала к карликовым чайкам, вторая часть - крачкам.



"Эта внезапная смерть означает отмену сезона гнездования двух видов чаек, находящихся под угрозой исчезновения в Израиле", — отметили в заявлении.

