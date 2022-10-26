



В Израиле прошел первый крупный дождь в этом году







В среду, 26 октября, в Израиле выпали первые значительные дожди в этом сезоне, с прогнозируемыми ливнями и грозами от севера до Негева.



По данным Метеорологической службы Израиля, предупредившей о риске внезапных наводнений на юге, в среду ожидается понижение температуры, а на побережье и на севере возможны дожди.



В четверг в центре страны температура упадет до 20 градусов по Цельсию в центре, с “вероятностью отдельных дождей до полудня, в основном на севере и в центре”.

