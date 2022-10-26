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В Израиле прошел первый крупный дождь в этом году
26.10.2022 14:41 Аркадий Бочаровский

В Израиле прошел первый крупный дождь в этом году




В среду, 26 октября, в Израиле выпали первые значительные дожди в этом сезоне, с прогнозируемыми ливнями и грозами от севера до Негева.
 
По данным Метеорологической службы Израиля, предупредившей о риске внезапных наводнений на юге, в среду ожидается понижение температуры, а на побережье и на севере возможны дожди.
 
В четверг в центре страны температура упадет до 20 градусов по Цельсию в центре, с “вероятностью отдельных дождей до полудня, в основном на севере и в центре”.
 

 

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