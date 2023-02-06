



В Израиле готовятся к риску катастрофического землетрясения в будущем

Министерство внутренних дел работает над повышением уровня готовности к сценариям чрезвычайных ситуаций, связанных с землетрясениями.



Соответствующее заявление ведомством было сделано в понедельник, 6 февраля, на фоне мощной фатальной сейсмической активности в Турции и Сирии, отголоски которой ощущались в Израиле.



"Министерство внутренних дел регулярно контролирует подготовку к чрезвычайным ситуациям в стране. Вместе с другими органами власти и министерствами мы делаем все возможное, чтобы повысить готовность к экстремальным сценариям, таким как землетрясение. Я верю, что многие предпринятые нами действия позволят достичь желаемой цели и спасти жизни многих граждан", - сказал гендиректор МВД Ром Перец.



Уточняется, что десятки миллионов шекелей из фондов помощи были переданы местным муниципалитетам. Особое внимание уделялось тем, кто больше всех подвержен возможности землетрясений.



Междисциплинарная комиссия по ликвидации последствий подобных стихийных бедствий была создана министерством внутренних дел примерно год назад. Она будет работать совместно со Службой тыла, Министерством жилищно-коммунального хозяйства и Минобороны.



В плане комиссия установила ряд первостепенных мер, среди которых:

1. передача средств подверженным риску органам в размере десятков млн шекелей;

2. спецподготовка к землетрясениям проводится совместно с Федеральным агентством по чрезвычайным ситуациям США;

3. директору Совета нацбезопасности Цахи Анегби была представлена ​​просьба о выделении допсредств на укрепление зданий в зонах риска.



Что примечательно, после второго мощного землетрясения в Турции, старший научный сотрудник Института исследований национальной безопасности и бывший старший научный сотрудник Геологической службы Израиля Ариэль Хайман спрогнозировал аналогичный сценарий для Еврейского Государства.



Он считает, что Израиль не готов столкнуться лично и справиться с последствиями подобных стихийных бедствий.