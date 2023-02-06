



"Массивное землетрясение в Израиле - лишь вопрос времени"

Израиль ожидает "крупное и катастрофическое землетрясение". Об этом заявил в понедельник в интервью газете Гаарец известный израильский геолог, спустя всего несколько часов после того, как мощное землетрясение магнитудой 7,8 произошло на юге Турции и севере Сирии, обрушив сотни зданий и унеся жизни не меньше 1300 человек.



Сильное землетрясение разрушило почти 900 зданий в турецких провинциях Газиантеп и Кахраманмараш. Оно ощущалось на территории Израиля примерно в 3:20 утра. Иизраильская полиция позже заявила, что сообщений о пострадавших или разрушениях не поступало.



И хотя ожидается, что Израиль направит в Турцию миссию по оказанию чрезвычайной помощи, страна далеко не готова к тому, чтобы справиться с подобным событием в пределах своих границ, сказал доктор Ариэль Хайман, старший научный сотрудник Института исследований национальной безопасности и бывший старший научный сотрудник Геологической службы Израиля.



"Сто процентов, что такое землетрясение у нас будет. Крупное и катастрофическое землетрясение в Израиле - это не вопрос "если", это вопрос "когда", - предупредил он, но израильтяне просто "недостаточно подготовлены" к этому дню".



По словам Хаймана, многие сооружения, построенные до середины 1980-х годов, включая школы и больницы, вряд ли выдержат землетрясение, а население не достаточно подготовлено к тому, чтобы пережить такое событие.



"Люди считают, что в случае землетрясения кто-то придет и спасет их, а в такой катастрофе у нас нет достаточного количества спасательных команд и спасательных сил, чтобы спасти всех", - сказал он, призвав людей приготовить воду в бутылках, консервированные продукты, фонарики и транзисторные радиоприемники.



"Это не значит, что мы ничего не сделали или сделали ноль процентов, но если сравнивать нас со страной, которая на 100% готова к этому, то мы где-то на 25-30", - добавил он, призвав правительство начать "укреплять строительную инфраструктуру: мосты, здания, больницы, школы и так далее, насколько это возможно год за годом, день за днем".



"Возможно, землетрясение в Турции должно послужить для нас тревожным звонком, что это может произойти и у нас", - сказал в понедельник утром на радио 103FM профессор Зохар Гвирцман, директор Геологической службы Израиля. Он отметил, что "разница между страной, которая подготовлена должным образом, и страной, которая не подготовлена, ог ромна". Таким образом, Гвирцман поддержал Хаймана, заявив, что "один из самых важных шагов, который спасет жизни, когда нас коснется землетрясение, - это укрепление старых зданий".



Израиль изрешечен разломами. Ведь он расположен на Синайской микроплите, которая, является частью гигантской Нубийской плиты. А весь Ближний Восток зажатый между четырьмя основными тектоническими плитами: Нубийской (Африка), Синайской, Аравийской и Анатолийской (Турция). За всю историю Иорданская долина пережила сильные землетрясения в 746 и 1033 годах. Исторические источники и Библия рассказывают о других, еще более ранних. На юге страны последнее крупное землетрясение произошло в 1212 году.