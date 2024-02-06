



В Италии требуют химической кастрации 7 египтян, изнасиловавших 13-летнюю



Заместитель премьер-министра Италии потребовал химической кастрации для злоумышленников, которые совершили групповое изнасилование девочки-подростка в общественном туалете.



Маттео Сальвини заявил, что девочка была "изнасилована бандой из семи египтян" и что "лекарство может быть только одно: химическая кастрация".



13-летняя девочка подверглась сексуальному нападению в парке Вилла Беллини в Катании, Сицилия, около 19:30 30 января во время прогулки со своим 17-летним парнем.



Группа молодых людей силой затащили девушку и ее парня в общественный туалет, где одни из них удерживали парня, а двое других совершили групповое изнасилование девушки.



В преступлении подозреваются семь человек - трое из них несовершеннолетние, - которые нелегально въехали в Италию в период с ноября 2021 года по март 2023 года в качестве "несопровождаемых несовершеннолетних", сообщает La Repubblica. По имеющимся данным, подозреваемые являются выходцами из Египта в возрасте от 15 до 19 лет.



Премьер-министр Италии Джорджия Мелони, которая находилась в Катании с заранее запланированным визитом, заявила, что потрясена изнасилованием. Она выразила соболезнования жертве и ее семье и пообещала, что "справедливость восторжествует".



Изнасилование продолжалось 30 минут, пока пара не смогла вырваться и убежать. Они немедленно сообщили об этом карабинерам, которым удалось поймать группу в течение 24 часов.



Жертва опознала двух несовершеннолетних совершивших изнасилование, сообщила вчера полиция.



Прокурор подтвердил, что экспертиза ДНК связала одного из трех несовершеннолетних с изнасилованием.



В то время как девочка смогла опознать только двоих из нападавших, опасаясь обвинить невиновного, ее парень опознал остальных пятерых, сообщает Corriere.



По данным прокуратуры Катании, семеро подозреваемых обвиняются в групповом сексуальном насилии.











