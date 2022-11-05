



В Италии разбился вертолет: пилоты и пассажиры погибли

В субботу, 5 ноября, на юге Италии разбился вертолет, в результате чего погибли все пять находившихся на борту пассажиров и два пилота, сообщает Barrons.



Вертолет исчез с радаров в сельской местности региона Апулия – Кастельпагано-ди-Апричена. На поиски были отправлены военно-воздушные силы и пожарная бригада.



Заместитель главы региона Апулия Раффаэле Пьемонтезе позже сообщил, что вертолет найден, а люди на боту погибли. Среди погибших оказалась словенская семья из четырех человек, в том числе – 13-летняя девочка. Другими жертвами стали местный врач и два пилота.



Издание уточнило, что вертолет направлялся в рамках ежедневного рейса между Фоджией в Апулии и островами Тремити у побережья Италии. Причиной аварии стали резко ухудшившиеся погодные условия.



Мэр островов Пеппино Калабрезе сообщил журналистам, что врач в последнюю минуту решил сесть на этот рейс, а не на паром "из-за плохих условий на море".