



В Италии разбились на Ferrari украинская модель и известный диджей. Фото

В Италии украинская модель Анна Краевская разбилась насмерть в Ferrari на скорости около 320 км в час. Об этом сообщает издание La Repubblica.



Автомобилем управлял житель Швейцарии Хюсни Кестай, известный как Dj Style Q. Он на высокой скорости врезался в ограждение, Ferrari разорвало на части. Начался пожар, тела сильно обгорели, проводится экспертиза ДНК.



По предварительным данным, за несколько часов до аварии Dj Style Q играл в швейцарском клубе. Он женат, отец двоих детей 11 и 14 лет, которые живут в Косово со своей матерью.



Анна Краевская родилась в Одессе и проживала в Швейцарии.

















