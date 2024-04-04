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В Италии разбились на Ferrari украинская модель и известный диджей. Фото
04.04.2024 15:09 Раиса Вовк

В Италии разбились на Ferrari украинская модель и известный диджей. Фото

В Италии украинская модель Анна Краевская разбилась насмерть в Ferrari на скорости около 320 км в час. Об этом сообщает издание La Repubblica.

Автомобилем управлял житель Швейцарии Хюсни Кестай, известный как Dj Style Q. Он на высокой скорости врезался в ограждение, Ferrari разорвало на части. Начался пожар, тела сильно обгорели, проводится экспертиза ДНК.

По предварительным данным, за несколько часов до аварии Dj Style Q играл в швейцарском клубе. Он женат, отец двоих детей 11 и 14 лет, которые живут в Косово со своей матерью.

Анна Краевская родилась в Одессе и проживала в Швейцарии. 








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