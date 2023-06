В Индии столкнулись два поезда: десятки жертв, много пострадавших

В пятницу, 2 июня, в Индии столкнулись пассажирский и грузовой поезд.



По данным ВВС, как минимум 50 человек погибли.



Также в результате крушения пострадали около 179 человек. Железнодорожная авария произошла в городе Баласор, недалеко от станции.



С рельс сошли и опрокинулись четыре вагона. Многие пассажиры экспресса оказались запертыми в перевернутых вагонах.



Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования семьям погибших и пожелал выздоровления пострадавшим.





