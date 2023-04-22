



В Индии обезьяны жестоко убили трехлетнего ребенка

Трехлетний мальчик умер после нападения стаи диких обезьян. Животные использовали массивный камень, сообщает Daily Star.



Ребенок находился прямо под местом падения кругляка – он играл во дворе дома в маленькой индийской деревне Катукура в штате Телангана.



Ранее он чуть не умер после опасного инцидента с ножом, повредившим ему горло.



По словам местных жителей, в последнее время животные демонстрируют нарастающую агрессивность по отношению к людям.



Угроза обезьян достигла таких масштабов, что власти даже собирались выпустить противозачаточную вакцину для животных. Это помогло бы снизить популяцию до оптимального уровня и обезопасить население.



Случаи нападения обезьян на людей в Индии давно перестали считаться чем-нибудь необычным. В 2018 году пожилого мужчину стая обезьян забила камнями.



