



В ИГИЛ высмеяли РФ из-за обвинений Запада в причастности к теракту

Террористическая организация ИГИЛ высмеяла руководство России за заявления о том, что в теракте в "Крокус Сити Холле" виноваты западные страны.



Соответствующая публикация появилась в газете "Ан-Наба", которая связана с террористами.



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По данным ИГИЛ, российские власти таким образом признали свой провал, обвинив Запад.



"После громкого поражения Россия не нашла иного выбора, кроме как направить "обвинения в сговоре" против своих противников в "западном лагере", чтобы уклониться от признания своего великого провала перед лицом муджахидов", - сказано в заявлении.



По данным ИГИЛ, во время теракта трое боевиков должны были расстреливать людей, а четвертый устроить поджог. Они были вооружены достаточным количеством для оружия, чтобы убить еще больше людей. Уточняется, что неисправность некоторых автоматов вынудила террористов ретироваться из "Крокуса".