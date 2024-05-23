В Харькове уже прогремело около 10 взрывов: обстрел продолжается
В четверг, 23 мая, в Харькове прогремела серия взрывов. Очевидцы сообщают, что их было около десяти.
"Взрыв в Харькове. Находитесь в укрытиях!" – сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
В свою очередь мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил взрыв и обратился с просьбой быть осторожными.
"В Харькове взрыв. Будьте осторожны - возможны еще удары по городу", - отметил Терехов.
Предварительно, обстрел идет баллистическими ракетами из ЗРК С-300 со стороны Белгородской области.
Известно о пяти пострадавших гражданских людей. Как всегда, под обстрелом исключительно гражданская инфраструктура.