Новости » Происшествия
В Харькове уже прогремело около 10 взрывов: обстрел продолжается
23.05.2024 10:56 Раиса Вовк

В Харькове уже прогремело около 10 взрывов: обстрел продолжается

В четверг, 23 мая, в Харькове прогремела серия взрывов. Очевидцы сообщают, что их было около десяти.

"Взрыв в Харькове. Находитесь в укрытиях!" – сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В свою очередь мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил взрыв и обратился с просьбой быть осторожными.

"В Харькове взрыв. Будьте осторожны - возможны еще удары по городу", - отметил Терехов.

Предварительно, обстрел идет баллистическими ракетами из ЗРК С-300 со стороны Белгородской области. 

Известно о пяти пострадавших гражданских людей. Как всегда, под обстрелом исключительно гражданская инфраструктура. 
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы