



В Харькове уже прогремело около 10 взрывов: обстрел продолжается

В четверг, 23 мая, в Харькове прогремела серия взрывов. Очевидцы сообщают, что их было около десяти.



"Взрыв в Харькове. Находитесь в укрытиях!" – сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.



В свою очередь мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил взрыв и обратился с просьбой быть осторожными.



"В Харькове взрыв. Будьте осторожны - возможны еще удары по городу", - отметил Терехов.



Предварительно, обстрел идет баллистическими ракетами из ЗРК С-300 со стороны Белгородской области.



Известно о пяти пострадавших гражданских людей. Как всегда, под обстрелом исключительно гражданская инфраструктура.

