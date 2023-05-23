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В Хадасса рассказали о состоянии пострадавшей при падении с высоты девушки
23.05.2023 14:16 Алина Груднева

В Хадасса рассказали о состоянии пострадавшей при падении с высоты девушки

Поступившая в больницу 15-летняя девочка, упавшая с высоты в парке развлечений под Иерусалимом, по-прежнему находится в тяжелом состоянии.

Об этом сообщили в "Хадасса Эйн-Керем".

В больнице отметили, что пострадавшую подключили к аппарату ИВЛ, а также ей ввели седативные препараты из-за мультисистемной травмы.

Как сообщалось ранее, полиция задержала руководителя парка развлечений для допроса. Начато расследование в отношении соблюдения мер безопасности.
 

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