



В Хадасса рассказали о состоянии пострадавшей при падении с высоты девушки

Поступившая в больницу 15-летняя девочка, упавшая с высоты в парке развлечений под Иерусалимом, по-прежнему находится в тяжелом состоянии.



Об этом сообщили в "Хадасса Эйн-Керем".



В больнице отметили, что пострадавшую подключили к аппарату ИВЛ, а также ей ввели седативные препараты из-за мультисистемной травмы.



Как сообщалось ранее, полиция задержала руководителя парка развлечений для допроса. Начато расследование в отношении соблюдения мер безопасности.

