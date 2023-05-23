



Девочка упала с 10-метровой высоты под Иерусалимом

Днем, 23 мая, в парке развлечений под Иерусалимом 15-летняя девочка упала с высоты около 10 метров.



Как стало известно, она сорвалась с высоты на скалодроме.



Пострадавшая девочка получила тяжелые травмы при падении. Медики оказали экстренную помощь, после чего ее доставили в больницу "Хадасса Эйн-Керем" со множественными травмами.



"Когда мы прибыли на место происшествия, то увидели, что девочка лежит без сознания и страдает от полисистемных травм. Нам сказали, что она упала с высоты около 10 метров во время занятий спортом. Мы оказали ей медицинскую помощь, которая включала остановку кровотечения и введение лекарств, и эвакуировали ее в больницу в тяжелом состоянии", - сообщили в MADA.

