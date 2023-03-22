



В Греции разоблачена российская шпионка

В Греции разоблачена российская шпионка, работавшая под прикрытием на Службу внешней разведки или Главное разведывательное управление РФ.



По данным Protothema, ее разоблачила Служба национальной разведки страны.



Уточняется, что 35-летняя Ирина Смирева ранее работала по поддельным документам гражданки Перу в Мексике и Черногории. В Греции она купила документы на имя Марии Цаллы, взяв на себя личность дочери греческим эмигрантов, переехавшей в Афины. В районе Паграти подозреваемая открыла магазин вязаных вещей.



По данным разведки, Смирева является шпионкой-"нелегалкой". Такую особую категорию ссылаются в западные страны для "исполнения особой роли". На нее обратили внимание, когда была выявлена связь с ней двух арестованных в Словении российских агентов.



Как стало известно, она пыталась получить доступ к базе данных умерших в Греции. Россиянка успела сбежать, закрыв бизнес и удалив все свои данные в социальных сетях.