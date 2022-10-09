



В Греции начались студенческие протесты

Негодующие учащиеся решили выйти на протест и обвинили правительство в попытке набрать голоса в предстоящих выборах за счет репрессий, сообщает The New York Times.



Противостояние греческих университетов и полиции подолжается уже почти 50 лет.



В 1973 году на территории афинского университета во время акции протеста против военной диктатуры было убито более 20 человек. После этого был принят "закон об университетском убежище", который ограничивал вход силовиков в университетские кампусы, чтобы защитить студентов и свободу слова. Власти Греции считают, что "предоставляемые студентам свободы на протяжении многих лет использовались, в основном, самозваными анархистами и несовершеннолетними правонарушителями".



В 2019 году закон удалось отменить. Однако, полицейские не пытались присутствовать на территории учебных заведений. Недавно чиновники сформировали новые отделения полиции, которые должны находиться на территории кампусов постоянно.



Однако, попытка отправки офицеров в четыре университета Салоников и Афин обернулась провалом, потому что начались протесты студентов, которые заблокировали вход на территорию. Правительство уже обвинило учащихся в "хранении самодельного оружия", "запугивании и нападении на преподавателей".



Однако, по информации журналистов, преподаватели тоже считают, что полиция в кампусе – "репрессии и запугивание". Также союз профессоров греческих университетов (Posdep) призвал упразднить новые формирования. По словам ректора университета Западной Аттики Панайотиса Калдиса, крайне мало педагогов поддерживают ввод полиции, потому что в этом "нет необходимости".



27 сентября полицейские арестовали 24 человека, когда устраивали рейд в афинском университете, по подозрению "в причастности к наркотикам и грабежам". Один студент был застрелен при задержании.

