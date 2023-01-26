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В Германии задержан подозреваемый в работе на российские спецслужбы
26.01.2023 17:13 Ольга Белозерова

В Германии задержан подозреваемый в работе на российские спецслужбы

Офис генерального прокурора Германии сообщил о задержании подозреваемого в сборе данных для российской разведки.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на заявление ведомства.

 Мужчину, которого идентифицировали, как "Артур Э.", задержали в минувшие выходные в аэропорту Мюнхена, когда он возвращался из Соединенных Штатов.

По данным правоохранителей, подозреваемый передал в Россию информацию, полученную сотрудником Службы внешней разведки Германии по имени "Карстен Л". Последнего задержала немецкая полиция в декабре 2022 года.

Какую информацию передал "Артур Э." не уточняется. 

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