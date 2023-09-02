



В Германии банды оставляют новые воровские знаки на домах. Фото

В Германии все чаще стали обнаруживать различные мелкие предметы, такие как палочки, бумажки и камушки у входных дверей или окон частных домов.



Однако, это необходимо воспринимать как потенциальное предупреждение, а не безобидную случайность, рассказывает репортер Франк Шнайдер из BILD.



По его словам, эти секретные знаки используются бандами из Восточной Европы, которые собирают информацию о домах и их жителях перед совершением ограбления. Ранее такие банды использовали разные символы, такие как крест (означающий "в доме есть что украсть"), горизонтальная линия (показывающая "здесь ничего ценного нет"), крест на башне (сигнализирующий о "отсутствии мужчины в доме"), ломаная линия (предупреждающая о "наличии собаки в доме"), ромб (символизирующий "заброшенный дом") и круги (означающие "наличие денег в доме").



Сейчас преступники перешли к использованию нового символьного языка, который пока не расшифрован.







Профсоюз полиции Германии рекомендует в случае обнаружения таких тайных знаков немедленно сфотографировать их и сообщить в полицию.

