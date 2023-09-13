



В Газе из-за проливных дождей затоплены десятки домов

Пришедший в Израиль сентябрьский ливень обрушился также и на Газу.



По данным арабских СМИ, из-за проливных дождей там затоплены десятки домов.



Многие дороги были закрыты из-за затопления в различных районах на фоне предупреждений метеорологов о том, что осадки пока что не прекратятся. Непогода привела к падению деревьев и рекламных щитов, а дома затоплены в Джабалии, Газе, а также лагере беженцев Аль-Шати. Имуществу нанесен серьезный ущерб.



Тем временем, в Израиле также продолжается дождь, который, вероятно, не прекратится до вечера. В Холоне из-за осадков в дороге образовался провал. Из-за неблагоприятных погодных условий на юге и востоке Израиля объявлено предупреждение о возможном наводнении.