



Из-за дождя: провал на дороге в Холоне



Полиция сообщила, что в результате дождя на дороге на улице Хуфин в Холоне образовался провал.



Сотрудники транспортной полиции регулируют движение, водителям рекомендуется выбирать альтернативные маршруты.



По-прежнему существует опасение наводнений на востоке и юге Израиля, возможны локальные подтопления в прибрежных городах.



Наибольшее часовое количество осадков выпадет в Герцлии - 29,7 мм, сразу за ней следует Кфар-Яррок - 24,5 мм. Бейт-Даган с 16 мм и Раанана с 11 мм также находятся на вершине списка.



