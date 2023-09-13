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Из-за дождя: провал на дороге в Холоне
13.09.2023 09:11 Аркадий Бочаровский

Из-за дождя: провал на дороге в Холоне


Полиция сообщила, что в результате дождя на дороге на улице Хуфин в Холоне образовался провал.

Сотрудники транспортной  полиции регулируют движение, водителям рекомендуется выбирать альтернативные маршруты.

По-прежнему существует опасение наводнений на востоке и юге Израиля, возможны локальные подтопления в прибрежных городах. 

Наибольшее часовое количество осадков выпадет в Герцлии - 29,7 мм, сразу за ней следует Кфар-Яррок - 24,5 мм. Бейт-Даган с 16 мм и Раанана с 11 мм также находятся на вершине списка.

 

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