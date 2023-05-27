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В Эйлате утонул отдыхающий
27.05.2023 12:20 Алина Груднева

В Эйлате утонул отдыхающий

В субботу, 27 мая, в Эйлате утонул 52-летний отдыхающий.

Несчастный случай произошел, когда мужчина нырнул.

Медики попытались провести спасательно-реанимационные мероприятия, однако были вынуждены констатировать его смерть.

"Когда мы прибыли на место происшествия, мы увидели 52-летнего мужчину, лежащего без сознания на берегу, в то время как люди на месте происшествия делали ему искусственное дыхание. К сожалению, в конце концов нам пришлось констатировать его смерть", - сказано в сообщении.
 

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