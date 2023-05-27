



В Эйлате утонул отдыхающий

В субботу, 27 мая, в Эйлате утонул 52-летний отдыхающий.



Несчастный случай произошел, когда мужчина нырнул.



Медики попытались провести спасательно-реанимационные мероприятия, однако были вынуждены констатировать его смерть.



"Когда мы прибыли на место происшествия, мы увидели 52-летнего мужчину, лежащего без сознания на берегу, в то время как люди на месте происшествия делали ему искусственное дыхание. К сожалению, в конце концов нам пришлось констатировать его смерть", - сказано в сообщении.

