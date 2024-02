В Чили резко возросло число жертв лесных пожаров

В Чили количество погибших в результате охвативших страну лесных пожаров возросло до 64 человек.



Об этом сообщил президент страны Габриэль Борич.



По его словам, в связи с этим с 5 февраля в Чили объявлен двухдневный траур.



Ранее Борич объявил в стране чрезвычайное положение. Лесные пожары добрались до домов, в связи с чем в ряде районов была объявлена эвакуация населения.

