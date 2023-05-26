



В центре Краснодара произошел взрыв, город атаковали беспилотники – видео

В ночь на 26 мая в Краснодаре произошел взрыв в районе улицы Морская, сообщил региональный оперативный штаб Краснодарского края.



По данным местных властей, никто не пострадал. Были повреждены кровля здания и окна. Причину произошедшего в штабе не уточнили.



Позднее мэр Краснодара Евгений Наумов написал на своей странице, что повреждения получили офисное здание и жилой дом. По его словам, в пятиэтажке по адресу Гаражная, 77/1 частично выбиты окна.



В то же время Telegram-канал Baza пишет, что город подвергся атаке беспилотников. Также сообщается, что жители города слышали два взрыва с разницей в 10 минут. Telegram-канал Shot опубликовал фотографии, как утверждается, обломков дрона. Канал предположил, что целью удара могла быть вышка сотовой связи на Морской улице.