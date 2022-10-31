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В Британии мужчина атаковал центр для мигрантов и убил себя
31.10.2022 01:27 Ольга Белозерова

В Британии мужчина атаковал центр для мигрантов и убил себя

Британская полиция расследует нападение на центр для мигрантов, которое закончилось самоубийством нападавшего.

Нападавший мужчина приехал к центру для мигрантов в городе Дувр и бросил несколько зажигательных бомб в здание. Об этом сообщает Reuters.

После атаки мужчина поехал на соседнюю заправку, завязал на шее петлю, прикрепил ее к столбу и поехал на машине, покончив таким образом с собой. 

В полиции графства Кент подтвердили инцидент. Расследование продолжается. 

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