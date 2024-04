В Бразилии женщина пыталась оформить кредит на мертвеца: “Дядя, ты слушаешь?”

16 апреля жительница Рио-де-Жанейро Эрика де Соуза Виейра Нунес привезла в банк труп своего дяди, чтобы получить на него кредит в размере 17 000 реалов ($3 290).



На видео женщина разговаривает с бледным пожилым мужчиной в кресле: “Дядя, ты слушаешь? Ты должен подписать кредитный договор. Если ты не подпишешь, то ничего не выйдет, потому что я не могу подписать за тебя”.

A Brazilian woman, Erika de Souza Vieira Nunes, wheeled a dead man who she claimed to be her uncle in to a bank to sign off on a $3,400 loan for her.



“Uncle, are you listening? You need to sign [the loan contract]. If you don’t sign, there’s no way, because I can’t sign for… pic.twitter.com/0e54xVMXLL