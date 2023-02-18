



В Болгарии обнаружили грузовик с 18 телами нелегалов: среди погибших - ребенок

В Болгарии полиция нашла брошенный грузовик, который нелегально перевозил десятки мигрантов из Афганистана. В автомобиле было 18 тел погибших, среди которых один ребенок. Все они задохнулись, сообщил журналистам глава Национальной следственной службы Борислав Сарафов.



Грузовик оставили недалеко от села Локорско, что в 20 километрах от Софии.



Фура перевозила лес, а в потайных отсеках были спрятаны нелегальные мигранты, говорится в сообщении полиции.



Мигранты нелегально пересекли границу с соседней Турцией и два дня прятались в лесу, прежде чем их погрузили в грузовик недалеко от города Ямбол на юго-востоке Болгарии.



Министр здравоохранения Софии Асен Меджидиев сообщил, что 34 мигранта, в том числе пятеро детей, были доставлены в больницы Софии, некоторые из них находятся в критическом, но стабильном состоянии.



"У тех, кто был заперт в этом грузовике, не хватало кислорода. Они замерзли, и не ели несколько дней", — сказал Меджидиев журналистам.



Болгарская полиция арестовала четырех человек после страшной находки. По словам высокопоставленного сотрудника полиции Атанаса Илькова, один из четырех задержанных уже был осужден за торговлю людьми.



Обвинения будут предъявлены, как только будет собрано достаточно доказательств.



Болгария расположена на пути, по которому мигранты с Ближнего Востока и Афганистана въезжают в Европейский Союз.



Большинство из них не остаются в стране, а стремятся перебраться в более богатые страны Западной Европы, часто используя сложные сети контрабандистов.



