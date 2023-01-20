



В Бен-Гурион арестован подозреваемый в связи со стрельбой в Тель-Авиве

Израильтянин, связанный с крупной организованной преступной группировкой, был арестован в четверг в аэропорту Бен-Гурион, из-за подозрений, что он был связан с недавней стрельбой по домам на севере Тель-Авива.



Об этом сообщает Jerusalem Post.



Подозреваемый был задержан, как только он приземлился в Израиле, сотрудниками Международного отдела по расследованию преступлений в Лахав 433.



Это задержание последовало за арестами четырех подозреваемых в связи со стрельбой в Тель-Авиве. Ранее в январе был открыт огонь по автомобилю в престижном районе Тель-Авива. Согласно отчету полиции, дом принадлежал известному израильскому застройщику, который ранее выступал в качестве государственного свидетеля.



Среди арестованных - неназванный израильский бизнесмен. Предварительное подозрение полиции заключалось в том, что бизнесмен отдал приказ о недавнем обстреле домов в Тель-Авиве.



Аресты всех пятерых подозреваемых по делу суд продлил до следующей недели.



