



В Беларуси вспыхнул крупный пожар на нефтеперерабатывающем заводе

В белорусском Мозыре произошел пожар на крупном нефтеперерабатывающем заводе. Пожар произошел ночью 23 января. Об этом сообщили провластные белорусские СМИ.



По данным СМИ, на пожарную линию сообщили о выходе водосодержащего газа и дизельной фракции с последующим факельным горением на секции-200 комбинированной установки гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков. Установка находится на стадии пусконаладочных работ и еще не введена в эксплуатацию.



Местные спасатели потушили пожар и провели работы по охлаждению и защите технологических конструкций. Сообщается, что никто не пострадал. Технологический процесс предприятия не нарушен. В настоящее время устанавливаются причина пожара и нанесенный ущерб.

Известно, что Мозырский НПЗ – одно из двух крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий Беларуси.