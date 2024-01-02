В Бейруте прогремел взрыв: первые версии и кадры
На юге Бейрута 2 января прогремел мощный взрыв, после которого вспыхнул пожар.
По данным информационного агентства Reuters, вероятно, речь идет о попытке ликвидации высокопоставленного палестинского террориста.
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По предварительным данным, убиты три человека. Предполагалось, что ликвидирован или ранен высокопоставленный член ХАМАСа Усама Хамдан. В террористической организации эту версию отрицают.
По еще одной версии, ликвидирован заместитель главаря ХАМАСа за рубежом Салех аль-Арури.
В свою очередь, палестинский "Исламский джихад" отрицает версию уничтожения генсека террористической организации Зиада аль-Нахалы.
По другим данным, четверо человек погибли в результате взрыва в Дахии, еще несколько получили ранения. Ливанские СМИ утверждают, что удар был нанесен беспилотником ЦАХАЛа.
Позже поступило подтверждение информации о том, что убит Салех аль-Арури. Кроме него, уничтожены еще две "шишки" ХАМАСа.