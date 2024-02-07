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В Багдаде ликвидированы два командира "Катаиб Хизбалла"
07.02.2024 21:48 Алина Груднева

В Багдаде ликвидированы два командира "Катаиб Хизбалла"

В результате удара, нанесенного беспилотником по автомобилю в Багдаде, ликвидированы два высокопоставленных командира "Катаиб Хизбалла".

По данным телеканала Al-Hura, они причастны к нападениям на американские силы в Ираке и Сирии. 

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Один из них отвечал за логистику (переброску военной техники), а второй - за сбор разведданных для атак.

Напомним, что удар по легковому автомобилю с проиранскими боевиками был нанесен вечером, 7 февраля.

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