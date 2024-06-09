



В Азовском море атакован корабль россиян

В субботу, 8 июня, в Азовском море, судя по всему, был атакован российский корабль.



Об этом сообщает паблик "Крымский ветер".



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Уточняется, что россияне согнали из Новороссийска ближе к порту Ейска более 10 кораблей в рамках учений.



"Ночью около полуночи украинский БПЛА атаковал российский корабль у порта Ейск и корабль, предварительно, отправился в сопровождение крейсера "Москва", - сказано в сообщении.



Уточняется, что к утру вся информация об атаке была удалена из российских пабликов.