



В Азербайджане предупредили о минной угрозе со стороны Армении

Министерство иностранных дел Азербайджана предупредили о серьезной минной угрозе со стороны Армении.



"Угроза мин, сохраняющаяся со стороны Армении даже в постконфликтный период, замедляет восстановительные работы в регионе и возвращение бывших вынужденных переселенцев на свои земли, а также остается источником серьезной опасности", - сказано в заявлении.



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По данным азербайджанского МИДа, после заключения мирного соглашения погибли из-за мин 350 азербайджанцев.