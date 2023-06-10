



В арабском секторе совершено очередное убийство

Вечером, 10 июня, в арабском секторе было совершено очередное убийство.



По данным 13 канала, посреди улицы в городе Калансуа был застрелен 28-летний мужчина.



По предварительным данным, нападение совершил человек в маске.



"Когда мы прибыли, то увидели мужчину в возрасте около 20 лет. Он был без сознания, пульса и не дышал. У пострадавшего были очень тяжелые проникающие ранения. Мы сразу же начали оказывать ему медицинскую помощь, после чего быстро отправили в больницу, продолжая проводить реанимационные операции", - сообщили в MADA.



По словам медиков, спасти молодого человека, который находился в критическом состоянии, так и не удалось. Он стал уже 101 жертвой в арабском секторе с начала года.



Полиция приступила к расследованию инцидента. Преступник разыскивается.