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убийство в арабском секторе
10.06.2023 20:51 Алина Груднева

В арабском секторе совершено очередное убийство

Вечером, 10 июня, в арабском секторе было совершено очередное убийство.

По данным 13 канала, посреди улицы в городе Калансуа был застрелен 28-летний мужчина.

По предварительным данным, нападение совершил человек в маске.

"Когда мы прибыли, то увидели мужчину в возрасте около 20 лет. Он был без сознания, пульса и не дышал. У пострадавшего были очень тяжелые проникающие ранения. Мы сразу же начали оказывать ему медицинскую помощь, после чего быстро отправили в больницу, продолжая проводить реанимационные операции", - сообщили в MADA.

По словам медиков, спасти молодого человека, который находился в критическом состоянии, так и не удалось. Он стал уже 101 жертвой в арабском секторе с начала года.

Полиция приступила к расследованию инцидента. Преступник разыскивается.

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