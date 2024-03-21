



В Афганистане террорист взорвал себя в очереди перед банком

В четверг утром в Кандагаре перед отделением Кабульского банка произошел взрыв, в результате которого погибли по меньшей мере три человека и 12 получили ранения, говорится в заявлении Талибана.



Командование безопасности "Талибана" в Кандагаре идентифицировало инцидент как взрыв, совершенный террористом-смертником, который стоял в очереди у здания банка. Взрыв произошел примерно в 8:30 утра по местному времени.



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В заявлении "Талибана" отмечается, что большинство пострадавших - гражданские лица, а состояние раненых, которые были доставлены в одну из больниц Кандагара, названо "удовлетворительным".



Однако источники сообщают, что число жертв может быть значительно выше.



Талибан возложил ответственность за нападение на ДАЕШ, хотя ни одна из группировок пока не взяла на себя ответственность за взрыв.

